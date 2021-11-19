РИАМО - 19 ноя. Около 3 тысяч российских школ ждет капитальный ремонт в течение ближайших двух лет, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
В частности, в Подмосковье за 2022-2026 годы капитальный ремонт ждет 328 школ, более 100 из них в селе, 90 зданий — в малых городах.
Он отметил, что также в рамках этой работы школы будут обеспечивать мебелью и оборудованием.
«Ежегодно порядка 10 миллиардов рублей на эти цели будет направлено», - отметил Кравцов.
По его словам, в этой работе нужен общественный контроль на стадии подготовки проекта и приемки. Важно, чтобы на ситуацию могли влиять сами учителя.
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