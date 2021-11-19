РИАМО - 19 ноя. Около 3 тысяч российских школ ждет капитальный ремонт в течение ближайших двух лет, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В частности, в Подмосковье за 2022-2026 годы капитальный ремонт ждет 328 школ, более 100 из них в селе, 90 зданий — в малых городах.

«Со следующего года по поручению президента (РФ Владимира Путина – ред.) будет реализована масштабная программа капитального ремонта школ. 70% - это сельские школы. В 2022-2023 годы мы должны отремонтировать 3000 школьных зданий, 2000 из них находятся в сельской местности», - сказал Кравцов в рамках V Всероссийского съезда учителей сельских школ.

Он отметил, что также в рамках этой работы школы будут обеспечивать мебелью и оборудованием.

«Ежегодно порядка 10 миллиардов рублей на эти цели будет направлено», - отметил Кравцов.

По его словам, в этой работе нужен общественный контроль на стадии подготовки проекта и приемки. Важно, чтобы на ситуацию могли влиять сами учителя.