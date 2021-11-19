РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 16 529 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 777 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 568 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 808 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 500 116 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

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