РИАМО - 19 ноя. Все сельские школы Подмосковья должны соответствовать современным стандартам, чтобы детям давали качественное образование, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье проходит V Всероссийский съезд учителей сельских школ.

«У нас учится около миллиона человек, а 100 тысяч - в сельских школах. Каждая школа должна соответствовать высоким стандартам, каждому ребенку нужно дать прекрасное образование, чтобы он смог себя реализовать», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе реализуют президентскую программу «Сельский учитель», также педагогам предоставляют социальную ипотеку, проводится капитальный ремонт.

В рамках программы «Социальная ипотека» улучшили жилищные условия 75 сельских учителей из 353 учителей-участников программы. За два года в Подмосковье по программе «Земский учитель» приехали более 70 педагогов.

При этом за 2022-2026 годы капитальный ремонт ждет более 100 зданий в селе, 90 зданий в малых городах.