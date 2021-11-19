РИАМО - 19 ноя. За сутки в Москве умерли 95 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число жертв пандемии в городе составило 33 162 человека, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 3 371 новый случай заражения коронавирусом. С этим диагнозом за сутки госпитализировали 924 человека. Сейчас к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 686 пациентов.

Для оперативной диагностики заболевания в городе работают пункты экспресс-тестирования на Covid-19, быстрое исследование бесплатно и не требует предварительной записи.

Пункты тестирования открыты в 38 МФЦ, в 21 популярном общественном месте, в 7 транспортно-пересадочных узлах, а также в вестибюлях 5 станций метро.

Правительство столицы рекомендует жителям пройти вакцинацию от коронавируса. Бесплатно сделать прививку можно во многих общественных местах города.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>