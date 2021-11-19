РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Управление МЧС России в Люберцах предупреждает об ухудшении погоды 20 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В субботу ожидается мокрый снег до 20 мм за 24 часа, порывы ветра до 24 метров в секунду и гололедица. Спасатели просят жителей по возможности оставаться дома. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, а пешеходам — быть бдительными и носить светоотражающие элементы на одежде.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить по телефону 112.