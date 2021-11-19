РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 ноя. На ж/д станции Подлипки Дачные в Королеве навесы установят до конца года, сообщает пресс-служба городской администрации.

На станции сейчас продолжаются ремонтные работы. Здесь ведется обустройство навесов над входами в подземный переход. Конструкции будут установлены на обеих платформах.

Как следует из материала, в настоящее время рабочие устанавливают опоры и каркас навесов, укладывают тротуарную плитку на платформах и в местах подхода к станции, а также заменяют просевшие элементы конструкций платформ на входных и выходных группах. Завершить установку навесов планируется до конца текущего года.

По данным ОАО «РЖД», компания планирует строительство на ж/д станции Подлипки Дачные современного транспортно-пересадочного узла. Реализация полного комплекса работ по проекту предусмотрена до 2025 года.