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  2. Самое долгое за 500 лет: где можно увидеть частное лунное затмение 19 ноября 2021
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Самое долгое за 500 лет: где можно увидеть частное лунное затмение 19 ноября 2021

В чем суть необычного явления и где можно понаблюдать за покрасневшей Луной, — в материале РИАМО.
  pixabay.com
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Что такое частное лунное затмение

  pixabay.com

При лунном затмении тень от Земли закрывает ее естественный спутник — Луну. Когда Луна полностью находится в тени Земли, говорят о полном лунном затмении. Соответственно, когда спутник оказывается в тени частично, явление называют частным лунным затмением.

В пятницу, 19 ноября, жители планеты смогут увидеть «почти полное» лунное затмение, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, а большая часть ее диска приобретет красноватый оттенок, сообщают в Роскосмосе.

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Когда состоится частное лунное затмение

© pixabay,theartofsounds2001

Лунное затмение пройдет с 09:03 до 15:04 по московскому времени. Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени, рассказали в Роскосмосе. Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец.

В 09:03 Луна коснется земной полутени, и в это время начнется полутеневое затмение. В 10:20 Луна коснется уже земной тени, и тогда начнется частное затмение. В 12:04 по московскому времени в тень Земли погрузится 0,97 лунного диска — это будет пик нынешнего частного затмения, в этот момент Луна максимально покраснеет. Из земной тени естественный спутник полностью выйдет в 13:48, а земную полутень Луна покинет в 15:04.

Таким образом, общая продолжительность затмения составит 6 часов 1 минуту, а длительность частного теневого затмения — 3 часа 28 минут. Это будет самое продолжительное частное затмение Луны с XV века.

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Где можно увидеть частное лунное затмение

© Фото,   Сергей Силкин

Наблюдать за частным лунным затмением смогут жители Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии, а также Дальнего Востока России.

В Роскосмосе отметили, что на территории России в основном сложились неблагоприятные условия для наблюдения, поскольку затмение пройдет в дневное время, когда Луны не видно над горизонтом. Наибольшую фазу затмения можно будет увидеть в Забайкалье, а окончание затмения — в Сибири.

В Москве необычное явление увидеть не удастся.

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