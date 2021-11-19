Самое долгое за 500 лет: где можно увидеть частное лунное затмение 19 ноября 2021

2

Лунное затмение пройдет с 09:03 до 15:04 по московскому времени. Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени, рассказали в Роскосмосе. Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец.

В 09:03 Луна коснется земной полутени, и в это время начнется полутеневое затмение. В 10:20 Луна коснется уже земной тени, и тогда начнется частное затмение. В 12:04 по московскому времени в тень Земли погрузится 0,97 лунного диска — это будет пик нынешнего частного затмения, в этот момент Луна максимально покраснеет. Из земной тени естественный спутник полностью выйдет в 13:48, а земную полутень Луна покинет в 15:04.

Таким образом, общая продолжительность затмения составит 6 часов 1 минуту, а длительность частного теневого затмения — 3 часа 28 минут. Это будет самое продолжительное частное затмение Луны с XV века.

Деревня Марс в Подмосковье: легенда про астронома и летние звездопады>>