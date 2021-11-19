РИАМО - 19 ноя. Подмосковье находится в авангарде по совершенствованию системы образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Много что делается в этом направлении. Отдельно хотел вашу команду поблагодарить. В Московской области много что делается по вопросам образования. Московская область на первом месте в организации системы образования», - сказал Кравцов в рамках V Всероссийского съезда учителей сельских школ.

Он отметил, что многие проекты в этой сфере реализуются и в других регионах.

V Всероссийский съезд учителей сельских школ стартовал в пятницу доме правительства Московской области в Красногорске. В течение 2 дней его участники посетят семинары и мастер-классы, а также культурную программу.