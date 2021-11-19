РИАМО - 19 ноя. Двух котят манула, спасенных в Бурятии, привезли на жительство в Московский зоопарк, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее животные были спасены в бурятском селе Мухоршибирь местными жителями. Новорожденные котята потеряли мать, находились в ослабленном и истощенном состоянии и не могли выжить в природе самостоятельно.

После спасения котята часто меняли место жительства: сначала их передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ, потом доставили в Центр воспроизводства редких видов животных в Волоколамском округе, а затем поселили в Московском зоопарке.

«Оба котенка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что наши новые питомцы здоровы», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что в будущем зоопарк надеется получить от обеих самок потомство и пополнить резервную популяцию редкого животного вида. Для этого в зоопарке были созданы комфортные условия жизни и размножения.

Сейчас котята переехали в новый вольер после карантина. Территория их нового жилища включает в себя внутренние отапливаемые вольеры и уличную часть. Вольеры для животных отапливают для того, чтобы не подвергать опасности их здоровье.

Манулы активны, они занимаются изучением своего вольера и играют друг с другом. Животные уже питаются взрослой пищей, в их рацион входят грызуны и птицы.

Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году, а с 1975 года столичному зоосаду, одному из первых в мире, удалось добиться регулярного появления потомства у этих редких зверей. С тех пор родилось почти 150 котят.

Сегодня многие манулы из Москвы живут в зоопарках США, стран Европы и Азии. Столичный зоосад лидирует среди зоопарков мира по количеству родившихся котят.

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