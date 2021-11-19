РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 ноя. Детский сад №38 из Королева стал победителем в региональном конкурсе в номинации «Образовательный потенциал STEM-технологий», сообщает пресс-служба городской администрации.

В Подмосковье с 2013 года ежегодно проходит конкурс дошкольных образовательных организаций на присвоение статуса «Региональной инновационной площадки Московской области». От Королева в этом году был представлен «Детский сад №38».

Сотрудники дошкольного образовательного учреждения представили свой проект - «Со STEMошей в мире знаний» и стали победителями.

По итогам конкурса, всем призерам выделяются средства на развитие своих проектов.