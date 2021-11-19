РИАМО - 19 ноя. Современный фитнес и спа-центр открылся в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Фитнес и спа-центр GymPro открылся в Реутове на Носовихинском шоссе, 4. Он располагает тренажерным и двумя залами для групповых занятий и рассчитан на 150-200 человек в сутки, одновременно здесь занимаются примерно 30 человек», - говорится в сообщении

Глава Реутова Станислав Каторов ознакомился с организацией работы нового центра и отметил, что для муниципалитета его открытие очень важно.

«Это новые инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления, а для жителей еще один способ сохранить и укрепить здоровье. У клуба уже более 100 клиентов, он рассчитан на 1500-2000 человек. Для Реутова это значимый объект, потому что в южной части городского округа фитнес-клубов не так много», - сказал Каторов.

В фитнес-центре площадью около 1800 квадратных метров разместились гардероб, удобные раздевалки, массажный кабинет, а также подогреваемый бассейн и большая спа-зона, где можно расслабиться и отдохнуть. Не забыли и про обеспечение пожарной безопасности, есть собственная охрана и парковка для посетителей клуба. Кроме того, в здании планируется обустройство веранды и зоны кафе и бара. В оборудование и создание инфраструктуры вложено порядка 200 миллионов рублей.