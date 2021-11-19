РИАМО - 19 ноя. В Московской области выздоровели 2196 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии вылечились 500 116 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за минувшие сутки в регионе выявили 1777 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 568 616 случаев Covid-19.

За сутки скончались 58 пациентов с корнавирусом. Жертвами вируса с начала пандемии стали 9808 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стабилизировалась ситуация с загруженностью ковидных коек с аппаратами ИВЛ.

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