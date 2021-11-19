Пожар случился 19 ноября вечером на Ратной улице Москвы На кадрах в помещении заметна вода, оставшаяся после тушения огня.
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