РИАМО - 19 ноя. За минувшие сутки в Московской области выявили 1777 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии было зарегистрировано 568 616 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Жителям региона регулярно напоминают о важности вакцинации от Covid-19. Прививку сделали уже более 4,2 млн человек, в том числе более 1 млн жителей старше 60 лет.

Пенсионеры и больные хроническими заболеваниями входят в группу риска по заражению Covid-19.

Пройти вакцинацию от коронавируса в Подмосковье можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ. В выездных пунктах предварительная регистрация на прививку не требуется. Вакцинация проводится бесплатно.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>