РИАМО - 19 ноя. За прошедшие сутки в Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии в столице зафиксировали 1 911 956 случаев заболевания инфекцией Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В Москве продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Сегодня сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации на территории торговых центров и офисов МФЦ. Вакцинация бесплатна, предварительная запись требуется только для прививки в поликлинике.

Кроме того, в столице открыты более 70 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю число госпитализированных с коронавирусом в Москве уменьшилось почти на 20%.

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