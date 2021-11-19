РИАМО - 19 ноя. Самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение уже фиксируется наблюдателями на Дальнем Востоке. Его максимальная фаза наступит в 12:04 по московскому времени, но в столице это явление увидеть не удастся, сообщает газета «Известия».

Весь процесс продлится 3 часа 28 минут. Затмение началось в 10:20 и завершится в 13:48 по московскому времени.

Ранее Роскосмос объяснил, что москвичи не смогут увидеть явление, поскольку Луна в этот период будет скрываться за горизонтом. А вот жителям Дальнего Востока повезло больше, они смогут наблюдать максимальную и частную фазы.

Наибольшую фазу также заметят жители забайкальских регионов. А окончание затмения будет заметно в Центральной, Восточной и Северной Сибири.