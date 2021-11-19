РИАМО - 19 ноя. В России за прошедшие сутки было выявлено 37 156 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в стране выявили 9 257 068 случаев коронавируса, сообщает оперштаб.

В Москве за сутки выявили 3 371 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 2 714, Подмосковье – 1 777, Нижегородской области – 784, Воронежской области – 748, Свердловской области – 743, Ростовской области – 650.

Выздоровели после инфекции в России еще 37 004 человека, с начала пандемии вылечились от коронавируса 7 956 254 человека.

Минздрав РФ обновил методические рекомендации по лечению и диагностике коронавируса. Теперь в них можно найти больше информации по препарату «Спутник Лайт».

Даже если человек уже переболел коронавирусом, его здоровье может находиться под угрозой. Врач-гематолог высшей категории Диана Ким рассказала, что у пациентов с постковидным синдромом могут возникнуть проблемы со свертываемостью крови.

Самым надежным способом защиты организма от коронавируса остается вакцинация. Прививки можно сделать бесплатно во всех регионах страны.

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