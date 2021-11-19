РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Более 2,5 тыс. исследований в год проводят в отделении радионуклидной диагностики Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе, среди основных видов: остеосцинтиграфия, ангионефросцинтиграфия, сцинтиграфия щитовидной железы, лимфатической системы, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Радионуклидная диагностика - неинвазивное исследование органов и тканей пациентов с применением открытых короткоживущих изотопов технеция - 99 m широко применяется в МООД, в том числе у детей.

Данный вид диагностики основан на внутривенном введении в организм безопасного объема радиофармпрепарата и последующем «считывании» ионизирующего излучения радиодиагностической аппаратурой (гамма-камеры).

Исследование позволяет визуализировать органы и ткани, оценить особенности анатомического расположения объекта, определить его функциональное состояние, выявить разнообразные патологические изменения.

Диагностика выполняется по назначению врача при наличии показаний.

Основные виды исследований: остеосцинтиграфия, ангионефросцинтиграфия, сцинтиграфия щитовидной железы, лимфатической системы.