РИАМО - 19 ноя. За прошедшие сутки в России скончались 1254 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное количество смертей людей с Covid-19 в стране за сутки, сообщает оперштаб.

Предыдущий суточный рекорд числа смертей людей с коронавирусом составлял 1251. С начала пандемии в России умерли 261 589 человек с инфекцией.

В Москве за сутки умерли 95 человек с Covid-19, в Санкт-Петербурге – 77, в Подмосковье – 58, Нижегородской области – 41, Свердловской области – 34, Воронежской области – 33.

В настоящее время в России прорабатываются детали ввода QR-кодов для посещения общественных мест. С 1 февраля в непродовольственные магазины, торговые центры, культурные учреждения и на массовые мероприятия можно будет попасть только тем, кто привился от вируса или переболел им в течение полугода.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость увеличения скорости проведения исследований на наличие коронавируса.