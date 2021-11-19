18 ноября певица, заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала в результате пожара, вспыхнувшего в ее московской квартире. Что известно о происшествии и в каком состоянии сейчас находится Хлебникова, читайте в материале РИАМО.

«Мама курила у окна»

В четверг вечером певица Марина Хлебникова вернулась домой с гастролей, сообщает Telegram-канал Shot. В двухуровневой квартире на Ратной улице 18 ноября была не только она, но и ее родственники: отец и мать, муж и дочь. Ночью соседи артистки почувствовали запах гари и начали стучать в дверь ее квартиры. Родственники Хлебниковой проснулись и выбрались из дома.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, обнаружили Марину Хлебникову в горящей квартире без сознания. Женщину вынесли из дома в одеяле, затем ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара, его площадь составила 10 квадратных метров, к 22:51 возгорание было ликвидировано.

«Один спасенный при пожаре человек передан медикам», – уточнили в главке.

Возгорание могло возникнуть из-за непотушенной сигареты: дочь артистки рассказала СМИ, что перед трагедией «мама курила у окна». Также в пользу этой версии говорит тот факт, что на месте пожара остался выгоревший диван – певица могла заснуть на нем с тлеющей сигаретой в руке.

Утром 19 ноября РИА Новости сообщили со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, что причиной пожара в квартире певицы могла стать неисправность электрооборудования после недавно проведенного ремонта. Окончательная причина пожара не установлена.

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Ожоги 20% лица

Всего из квартиры эвакуировали пять человек, но серьезнее всех пострадала Марина Хлебникова. В институт Склифосовского звезду эстрады доставили в бессознательном состоянии.

По данным «Рен-ТВ», певица находится в тяжелом состоянии в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У заслуженной артистки диагностировали отравление угарным газом, сообщает «Пятый канал». На теле Марины Хлебниковой зафиксировали несколько глубоких ожогов: в частности, пострадали 20% лица, голова, грудь, бедра женщины. За жизнь звезды, находящейся в медикаментозной коме, борются врачи.

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«Давайте вместе наберемся терпения»

Команда Марины Хлебниковой опубликовала на личной странице артистки в Instagram призыв к поклонникам поддержать певицу и отнестись к тому, что пишут о трагедии, с «холодной головой».

«Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии – мы обязательно их дадим», – написано в официальном Instagram-аккаунте артистки.

Коллега Хлебниковой, певец Дмитрий Чижов, вместе с которым артистка вернулась из поездки, рассказал в беседе с «Пятым каналом», что исполнительница строила серьезные творческие планы. По словам Чижова, Хлебникова усердно трудилась, записала новую песню и ухаживала за пожилыми родителями.