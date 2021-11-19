РИАМО - 19 ноя. Два новых высокотехнологичных производства открылись на площадке технополиса «Москва» в Зеленограде. Одно из предприятий занимается изготовлением материалов для водоочистки, а второе - разработкой и производством высокоточного измерительного оборудования и программного обеспечения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Компании выбрали для аренды лабораторно-промышленные корпуса на площадке «Алабушево».

«Компании арендовали более 1,5 тыс. кв. м площадей, на которых будет создано свыше 40 высококвалифицированных рабочих мест. Новые предприятия выбрали размещение в недавно построенных инженерных лабораторно-промышленных корпусах, где предусмотрены возможности как для организации промышленного выпуска продукции, так и для исследовательской и внедренческой деятельности», — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Производитель измерительных приборов, датчиков, контроллеров и программного обеспечения выпускает свою продукцию для метеостанций, металлургической, автомобильной, авиационной промышленности и других.

Кроме того, в «Алабушеве» разместился производитель специальных смол для фильтрации и очистки воды, которые, помимо прочего, используются в фармацевтике и медицине.

На площадке «Алабушево» сегодня работают порядка 50 компаний. Всего технополис «Москва» включает пять площадок - четыре в Зеленограде и одна в Печатниках.