РИАМО - 19 ноя. Подмосковные власти заинтересованы в привлечении инвесторов для строительства объектов спортивной инфраструктуры в регионе, сообщил в интервью РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Учитывая то, что за последние годы было построено (в регионе - ред.) огромное количество объектов, мы разворачиваем вектор в сторону инвесторов: создаем для них понятные и простые механизмы, чтобы частные инвестиции пошли на строительство спортивной инфраструктуры», - сказал Абаренов.

По его словам, инвестпроекты в спортивной сфере должны стать системным продуктом.

Также Абаренов рассказал, как государственно-частное партнерство помогает развивать массовый спорт в Подмосковье.

«Инвестор строит катки, бассейны, залы. Муниципалитет, соответственно, арендует данные спортивные объекты в том объеме, в котором ему необходимо. Оставшееся коммерческое время инвестор продает, чтобы получались обоюдовыгодные условия», - отметил министр.

Он добавил, что такое взаимодействие позволяет решать проблему нехватки спортивных сооружений, при этом снижая нагрузку на региональный бюджет.

Например, в Ленинском округе возник колоссальный запрос на бассейны после побед местного пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио.

«Сегодня его тренер Андрей Шишин вместе с инвестором вышел с инициативой по строительству в округе бассейна, где он планирует создать свою собственную школу. <...> Мы будем прорабатывать этот вопрос, всячески поддерживать такие инициативы», - заключил Абаренов.

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