РИАМО - 19 ноя. Подмосковные власти заинтересованы в привлечении инвесторов для строительства объектов спортивной инфраструктуры в регионе, сообщил в интервью РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
«Учитывая то, что за последние годы было построено (в регионе - ред.) огромное количество объектов, мы разворачиваем вектор в сторону инвесторов: создаем для них понятные и простые механизмы, чтобы частные инвестиции пошли на строительство спортивной инфраструктуры», - сказал Абаренов.
По его словам, инвестпроекты в спортивной сфере должны стать системным продуктом.
Также Абаренов рассказал, как государственно-частное партнерство помогает развивать массовый спорт в Подмосковье.
Он добавил, что такое взаимодействие позволяет решать проблему нехватки спортивных сооружений, при этом снижая нагрузку на региональный бюджет.
Например, в Ленинском округе возник колоссальный запрос на бассейны после побед местного пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио.
«Сегодня его тренер Андрей Шишин вместе с инвестором вышел с инициативой по строительству в округе бассейна, где он планирует создать свою собственную школу. <...> Мы будем прорабатывать этот вопрос, всячески поддерживать такие инициативы», - заключил Абаренов.
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