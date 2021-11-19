РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Холодную воду отключили в пятницу в ряде домов в микрорайонах Купавна, Никольско-Архангельский и Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 до окончания работ для замены крана на вводе холодного водоснабжения в частный дом по адресу: Балашиха, микрорайон Купавна, ул. Звездная, 19 требуется остановка холодного водоснабжения.

Под отключение попадают дома частного сектора на улицах: Суворова, Западная, Тургенева, Поселковая, Клубная, Лесная, Спортивная, Дружбы, Пушкина, Льва Толстого, Восточный пр-д, Центральный пр-д, Парковый пр-д, Западный пр-д.

Кроме того, в пятницу в связи с устранением утечки холодного водоснабжения по адресу: мкр. Никольско-Архангельский, 3 линия, д. 63, будет прекращена подача ХВС в частном секторе на улицах: 3-я линия от ул. Центральная; 5-я Линия от ул. Центральная; Проектная от ул. 3-я Линия до ул.5-я Линия.

Подвоз воды будет обеспечен.

Также в пятницу холодную воду отключили в микрорайоне Железнодорожный на улицах: Автозаводская, дома №№4, 4/1, 4/2, 4/3, 7,8; Юбилейная, дома №№4/3, 4/4, 4/5. Это необходимо для устранения утечки из земли на ул. Автозаводская, 4/2.