РИАМО - 19 ноя. Видеозапись из квартиры Марины Хлебниковой появилась в Сети. На кадрах в помещении заметна вода, оставшаяся после тушения огня, сообщает 5-tv.ru.

Все двери квартиры открыты, в кадре мелькают врачи. Еще в Сети появились снимки из квартиры, на которых запечатлена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам, покрытые копотью стены.

Пожар случился 18 ноября вечером на Ратной улице Москвы. Предполагается, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Возгорание удалось быстро потушить.

Пострадавшую артистку увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. СМИ сообщают, что певица находится на аппарате ИВЛ, самостоятельно дышать сейчас она не может.

Хлебникова — заслуженная артистка РФ, которая известна широкой публике благодаря песням «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».