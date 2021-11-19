РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. Для участников проекта «Активное долголетие» в Котельниках провели занятие по скандинавской ходьбе в Кузьминском лесопарке, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Скандинавская ходьба помогает укрепить опорно-двигательный, вестибулярный аппарат, развивает мышцы шеи, груди и спины. Также ходьба повышает иммунитет и выносливость, исправляет осанку, укрепляет сердце и сосуды.

Скандинавской ходьбой рекомендуют заниматься при лечении бессонницы, неврозов и депрессий.