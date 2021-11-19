РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. Покупатель в магазине «Пятерочка» на улице Шмидта в Щелкове напал на женщину из-за отказа подвинуть тележку в супермаркете, сообщается в группе «Щелково. Новости округа «по щелчку» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается в группе, женщина выкладывала продукты на кассе, в этот момент мимо проходил мужчина. Он был возмущен тем, что она мешает свободному проходу.



После нескольких слов оппонент догнал женщину на улице и потребовал извинений, а затем нанес удар кулаком в лицо и скрылся. После случившегося женщина написала заявление в полицию.

Инцидент произошел 17 ноября. В правоохранительных органах факт случившегося подтвердили.