РИАМО - 19 ноя. Сбер совместно с Mastercard запустил акцию «1000 рублей на покупки в СберМаркете». Тысяча предпринимателей, открывших расчетный счет в отделениях банка Московской области и оформивших бизнес-карту Mastercard, получат промокоды на покупки в онлайн-сервисе «СберМаркет для бизнеса», сообщает пресс-служба Сбера.

Кроме того, при открытии расчетного счета в Сбере и подключении пакетов услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом» представители малого бизнеса получат бесплатный доступ к четырем нефинансовым сервисам от экосистемы: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

«Малый бизнес как никакой другой ограничен в ресурсах, и мы постоянно работаем над расширением пула инструментов, направленных на его поддержку. Это не только такие глобальные меры, как реструктуризация кредитов для пострадавших от пандемии предприятий, но и акции для тех, кто ежедневно совершает транзакции по бизнес-картам. Они станут приятным бонусом для малого бизнеса в это непростое время, когда любое снижение финансовой нагрузки имеет значение», — сказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Вице-президент Сбербанка, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель отметил, что сегодня малый бизнес как никогда нуждается в поддержке.

«И мы делаем все возможное, чтобы не только снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, но и обеспечить их самыми современными цифровыми сервисами для ведения бизнеса. Уверен, что акция с сервисами экосистемы станет еще одним шагом на пути снятия барьеров для развития предпринимательства в России», — подчеркнул Брель.

Руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в регионе быстрорастущих рынков Джемал Агрба рассказал, что Mastercard совместно с партнерами уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса и реализует целый ряд инициатив в этом направлении.

«Бизнес-карты — это один из самых востребованных и популярных инструментов, который создает ощутимые удобства и помогает предпринимателям быстро и просто решать многие вопросы по управлению денежными потоками. Мы рады провести акцию со Сбербанком и напомнить, что бизнес-карта дает возможность пользоваться выгодными предложениями от банков и платежных систем», — заключил Агрба.