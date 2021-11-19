РИАМО - 19 ноя. В столице за минувшую ночь выпало около 1 мм осадков, что является примерно 1,7% от месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В минувшую ночь выпало не более 1 мм осадков. На ВДНХ зафиксировано 0,3 мм осадков. Месячная норма осадков на ноябрь составляет 58 мм», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в столице шел снег с вечера и до середины ночи, далее он сменился моросью.

По прогнозам синоптиков на субботу 20 ноября прогнозируется порывистый ветер и мокрый снег, ожидается выпадение около 3 мм осадков. ​