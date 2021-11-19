РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Электроэнергию на несколько часов отключат в ряде деревень и СНТ Подольска в пятницу из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

ПАО «Россети» — Московский регион планово отключит электроэнергию в деревнях Гривно, Мотовилово, Новогородово, Матвеевское на улице Строителей, Романцево на территории СНТ «Связист».

Света не будет на протяжении 2 часов в промежуток времени с 9:00 и 17:00 из-за работ по включению новой трансформаторной подстанции (КТП), которая будет обеспечивать электроснабжение перечисленных населенных пунктов.