РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. На базе спортивного комплекса микрорайона Силикат в Котельниках провели Кубок Федерации хоббихорсинга Московской области, сообщает пресс-служба администрации города.
Жюри приняли 195 стартов. В разных категориях победили Полина Трухина, Дарья Богданова, Варвара Ляпина, Анастасия Ерошина, Полина Конаковская, Анастасия Сергеева, Ульяна Андрианова и Таисия Андрианова.
Участникам вручили сувениры. Победили и призеры получили ценные подарки.
Хоббихорсинг – это вид верховой езды, в котором всадники ездят не на настоящих, а на игрушечных лошадях.
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