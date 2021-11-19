РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 ноя. На базе спортивного комплекса микрорайона Силикат в Котельниках провели Кубок Федерации хоббихорсинга Московской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Жюри приняли 195 стартов. В разных категориях победили Полина Трухина, Дарья Богданова, Варвара Ляпина, Анастасия Ерошина, Полина Конаковская, Анастасия Сергеева, Ульяна Андрианова и Таисия Андрианова.

Участникам вручили сувениры. Победили и призеры получили ценные подарки.

Хоббихорсинг – это вид верховой езды, в котором всадники ездят не на настоящих, а на игрушечных лошадях.