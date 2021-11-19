РИАМО - 19 ноя. В рамках цифровизации спортивной сферы в Подмосковье создадут сервис, в котором будет собрана вся информация о возможностях заниматься спортом в каждом муниципалитете, сообщил в интервью РИАМО министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Министр отметил, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил важную задачу по цифровизации всего спорта в регионе.

«Мы хотим сделать так, чтобы войдя на сайт, в приложение, указав место, вид спорта и иные критерии (в том числе ограничения по здоровью), человек мог получить информацию обо всех возможностях заниматься спортом в своем муниципалитете, во всем субъекте, узнать о конкретном виде спорта, о тренерах и секциях, о расписании. Если это не спортивная школа, а частные занятия - то узнать об их стоимости», - сказал Абаренов.

Он подчеркнул, что данный проект будет реализован в 2022 году. Благодаря ему жители Московской области получат единую точку «входа» в мир спорта.

Министр добавил, что перед подмосковными властями также стоит задача развивать дворовый спорт. В рамках этой работы школьные стадионы в регионе сделают доступными для всех желающих. Кроме того, создаются спортивные сообщества, например, в Красногорске открыли беговой клуб. В пилотном формате были запущены дворовые футбольные секции для 1-4 классов.

«Первые два занятия показали востребованность - пришло больше 200 детишек. И мы понимаем, что есть запрос. Мы стартовали в двух школах Красногорска, всего до конца этого месяца запускаем восемь школ», - заключил Абаренов.

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