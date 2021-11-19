РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Домодедову пресекли сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Возле одного из домов на ул. Ломоносова полицейские увидели молодого человека, который, заметив патрульный автомобиль, стал убегать. 24-летнего мужчину остановили и во время проверки документов заметили, что он заметно нервничает. В результате личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили в его карманах 2 свертка из полимерного материала с веществом растительного происхождения. Кроме этого, злоумышленник указал на места 4 тайников-закладок с запрещенным веществом.

В ходе осмотра квартиры по месту фактического проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли еще несколько свертков с веществом светлого цвета и веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 265 граммов, и наркотическим средством – гашишем, общей массой более 9 граммов. Задержанный признался, что намеревался сбыть указанные наркотики с помощью тайников-закладок.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.