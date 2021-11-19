РИАМО - 19 ноя. Команда российской певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в своей квартире в Москве, попросила поддержать артистку, сообщает РИА Новости.

Об этом команда написала пост в Instagram. В нем отмечается, что команда находится в состоянии шока после случившегося, а все официальные комментарии со стороны певицы касательно инцидента будут даны позже.

«Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим», - написали представители команды артистки.

Команда Хлебниковой призвала людей «с холодной головой» отнестись к разным версиям происшествия и пожелать выздоровления артистке.

Ранее певицу госпитализировали после пожара, произошедшего в ее квартире на Ратной улице в Москве. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Хлебникова является исполнительницей хитов «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».