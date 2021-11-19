РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. Депутаты городского округа Люберцы утвердили сумму платы за пользование жилым помещением по договору найма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Депутаты утвердили размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам найма государственного жилищного фонда и по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, расположенных на территории городского округа Люберцы на 2022 год», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Сумма составит 12 рублей в месяц за один квадратный метр без налога на добавленную стоимость.

Документ разработали с учетом постановления правительства Московской области о минимальном размере взноса за капремонт общего имущества МКД на 2022 год.