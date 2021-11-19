РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. В Балашихе коммунальные, дорожные службы переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Сильнейший снегопад надвигается на столичный регион. По прогнозам синоптиков, такой непогоды не было последние 73 года. 20 ноября выпадет аномальное количество мокрого снега и дождя — до 14-16 мм. Это составляет четверть от ноябрьского объема осадков. Во второй половине дня нужно быть особенно осторожным: порывы ветра будут достигать штормовых - 18-23 метров в секунду.

«Все службы переведены в режим повышенной готовности. Водителям в таких непростых погодных условиях нужно быть максимально внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД, держать дистанцию, не совершать резких маневров и не парковаться на проезжей части. В выходные лучше воздержаться от поездок на личном автотранспорте», - говорится в сообщении.

Меры предосторожности касаются и пешеходов, особенно при переходе через дорогу, ж/д пути и при нахождении вблизи них. В темное время суток помогут остаться в целости и сохранности светоотражающие элементы на одежде – в такую непогоду без них рискуете остаться незамеченными.