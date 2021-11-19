РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Спортсмен из Балашихи Азамджон Давлатов одержал победу на международном турнире по смешанным единоборствам «OLD GUARD DIVISION VII», он проходил в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего за турнир было проведено 14 поединков. В состязаниях принимали участие спортсмены из России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Туниса.

Представитель балашихинского спортивного клуба «Витязь» Азамджон Давлатов выступал в весовой категории 60 кг. Его соперником стал Борис Горшенин, оба бойца проводили дебютный профессиональный поединок. Давлатов одержал победу над соперником техническим нокаутом в первом раунде.