РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 ноя. Балашиха стала лидером в регионе по количеству участников онлайн-зачета на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД», в нем поучаствовало 3075 жителей округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Тестирование проходило с 11 октября по 11 ноября на портале https://zachetpdd50.ru. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в нем приняли участие более 60 тысяч человек из Москвы и региона. В тройке лидеров оказались также Богородский городской округ и Красногорск.

Попробовать свои силы в знаниях ПДД могли жители в возрасте от 16 лет. Для успешной сдачи теста необходимо было за 20 минут правильно ответить на 19 из 20 вопросов. Их по итогам тестирования оказалось 21% от общего числа участников. Им направили сертификаты о прохождении зачета. Общие результаты теста можно увидеть на сайте zachetpdd50.ru.

В социальных сетях организаторы акции подробно разберут все вопросы, на которые чаще всего участники зачета давали неправильные ответы.

Лучших из лучших ждет особая награда. Среди участников акции, которые быстрее всего и правильно ответили на все вопросы, рандомным способом выберут 20 победителей. Организаторы свяжутся с ними по электронной почте, указанной при регистрации на сайте. Счастливчиков наградят в Доме правительства региона «Яндекс. Станцией» и наборами для автомобилистов или пешеходов.