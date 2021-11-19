РИАМО(БАЛАШИХА) - 19 ноя. В подмосковной Балашихе задержали двух девушек, подозреваемых в сбыте наркотических средств, у них обнаружили и изъяли около 1 кг наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Балашихинское», находясь на маршруте патрулирования, заметили автомобиль, который периодически останавливался в зоне лесополосы.

«При проверке документов 24-летняя пассажирка автомашины сильно нервничала и вела себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести досмотр. В ее сумке полицейские обнаружили 2 пакета с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по региону, изъятый порошок является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой около 500 г», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она также отметила, что в результате дополнительных мероприятий оперативники задержали 20-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, которая являлась знакомой пассажирки транспортного средства. В рюкзаке девушки было обнаружено и изъято примерно 500 г мефедрона.

«Установлено, что одна из задержанных сделала закладку на ул. Рябушинского. В результате выезда на указанное место сотрудниками полиции обнаружен пакет с порошкообразным веществом, которое направлено на исследование», – подчеркнула Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.