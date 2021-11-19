Спортивная жизнь в Подмосковье не останавливается, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Регион строит спортивную инфраструктуру и создает условия для уличных тренировок. Также в фокусе внимания властей - цифровизация отрасли, которая облегчит родителям запись детей в спортшколы. Об этих и других приоритетах в работе в интервью РИАМО рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

— Дмитрий Александрович, вы уже около месяца занимаете должность министра физической культуры и спорта Московской области. Как вы оцениваете текущее состояние спортивной сферы в Подмосковье?

— Что касается спорта высших достижений, то Московская область стабильно входит в тройку лучших в стране и по количеству спортсменов, и по количеству завоеванных медалей на турнирах абсолютно всех уровней. Сегодня подготовка спортсменов в регионе находится на очень высоком уровне. И здесь наша задача - чутко реагировать на те запросы, которые есть у спортсменов. Там, где можем, мы будем усиливать работу. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и, конечно, нам хочется быть первыми во всем. Мы будем к этому стремиться.

Сегодня наши тренеры и спортсмены - это серьезный пласт, основа для национальных российских команд. Поэтому та гордость, которую мы испытываем на Олимпийских играх, на чемпионатах и первенствах мира и Европы - в этом очень серьезная заслуга Московской области. Безусловно, так будет и дальше. Будем стремиться к тому, чтобы стать регионом номер один в России. Других задач у Подмосковья быть просто не может.

— А если говорить не о профессиональном спорте, а о массовом, доступном всем?

— Сегодня губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым поставлена очень серьезная задача - развитие массового спорта. Дворовый спорт - это фундамент пирамиды, во главе которой стоит спорт высших достижений. И мы уже начали делать очень серьезные шаги для развития спорта по месту жительства. Мы хотим в хорошем смысле этого слова «заразить» жителей идеологией здорового образа жизни.

На сегодняшний день в Московской области созданы очень хорошие условия в плане спортивной инфраструктуры. Построено огромное количество спортобъектов, и наша задача - «наполнить» их. Мы говорим, в том числе, и о плоскостных сооружениях, которые находятся и во дворах, скверах, парках, на набережных. Буквально на днях мы открыли клуб бега в Красногорске. Здесь есть инструктор, занятия бесплатные. Люди хотят заниматься спортом, хотят общаться. Спорт объединяет людей.

— Какие еще меры принимаются, чтобы сделать занятия спортом и физкультурой доступными для жителей?

— У нас реализуется очень большой губернаторский проект по открытию всех школьных стадионов для населения. До недавнего времени они были закрыты. Совместно с Министерством образования мы создаем условия, чтобы на них можно было заниматься всем жителям, предоставляем им возможность заниматься спортом рядом с домом.

На сегодня мы выбрали пилотный муниципалитет и запускаем в нем, помимо уже работающих спортивных школ, футбольные секции для 1-4 классов, которые будут фактически у них во дворе. Первые два занятия показали востребованность - пришло больше 200 детишек. И мы понимаем, что есть запрос. Мы стартовали в двух школах Красногорска, всего до конца этого месяца запускаем восемь школ. Мы создадим понятный для всех родителей «продукт», и эту модель распространим на все муниципальные образования Московской области.

Эти 200 детишек, может, даже не думали идти в спорт, у кого-то, возможно, даже не было такой возможности. Плюс спортшколы объективно не могут принять всех желающих. Регион очень быстро развивается, и количество жителей ежегодно существенно вырастает. Поэтому мы создаем для детей дополнительные возможности заниматься спортом. Дальше они сами выберут, пойдут они в профессиональную спортшколу, будут ли заниматься спортом. Но основу мы должны заложить.

Расскажу на примере своего сына. Он не занимался ни в каких специализированных спортивных школах, но, позанимавшись в обычной секции, теперь постоянно играет в футбол с друзьями во дворе. То есть, когда ты закладываешь базу в раннем возрасте, потом это неизбежно следует за тобой всю жизнь. А если сейчас не оттащить детей от компьютеров, телефонов, то потом они не пойдут на площадку. Важно показать, что это хорошо, правильно, модно. И этот пласт даст в конечном итоге, пускай не сразу, дополнительные золотые медали.

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— Какие виды спорта сейчас самые популярные в Подмосковье, а какие самые редкие?

— Самые распространенные - это бег, футбол, единоборства, легкая атлетика, велоспорт. Это те виды спорта, которые не требуют какой-то специальной формы, специальных навыков. Хотя понятно, что бегать тоже нужно правильно. Для этого мы и подключаем инструкторов. Чтобы любой человек мог спокойно выйти из дома, провести утреннюю или вечернюю пробежку.

Самые нераспространенные - это те виды спорта, которые требуют специальных сооружений. Условно, если у нас нет горнолыжных трамплинов, то придумывать горнолыжную школу не совсем правильно. Тем не менее, у нас спортсмены по большинству видов спорта готовятся в центрах олимпийских видов спорта. Мы всех их всячески поддерживаем.

— Какими видами спорта могут заниматься в Подмосковье люди с ограниченными возможностями?

— У нас в Подмосковье создан специальный центр, где работают наши спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Хотя я всегда говорю - с безграничными возможностями здоровья, потому что силе воли этих людей можно только позавидовать. Они просто молодцы - преодолели себя и завоевывают множество медалей. Наш регион также один из лидеров в стране по количеству спортсменов в олимпийской национальной сборной команде и по количеству завоеванных медалей на каждой из олимпиад. Здесь абсолютно разные виды спорта, от плавания и велоспорта до конного спорта и так далее.

В Московской области развиваются все пять адаптивных видов спорта, проводятся физкультурно-оздоровительные занятия. Наиболее востребованные из них: общая физическая подготовка, тяжелая атлетика, бильярдный спорт, восстановительная гимнастика, скандинавская ходьба, аквааэробика.

— Куда могут обратиться родители ребенка с ограниченными возможностями, которые хотят записать его в спортивную секцию?

— На самом деле это больной вопрос. Сегодня губернатором поставлена задача по цифровизации всего спорта в Подмосковье. Это очень серьезный проект, который мы начинаем.

Мы хотим сделать так, чтобы войдя на сайт, в приложение, указав место, вид спорта и иные критерии (в том числе ограничения по здоровью), человек мог получить информацию обо всех возможностях заниматься спортом в своем муниципалитете, во всем субъекте, узнать о конкретном виде спорта, о тренерах и секциях, о расписании. Если это не спортивная школа, а частные занятия - то узнать об их стоимости. В следующем году этот проект будет реализован. В результате у жителей появится единая точка входа в мир спорта.

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— Какие крупные спортивные объекты строятся в Подмосковье? Что откроется в ближайшие годы?

— В моем понимании в каждом муниципальном образовании должен быть бассейн. Каждый родитель хочет отдать ребенка на плавание для развития его физического состояния. Сегодня у нас в семи муниципальных образованиях нет бассейнов. Из них три уже включены в государственную программу. Моя задача - чтобы бассейны появились в каждом муниципальном образовании.

Также мы продолжаем строить спортивные залы там, где они действительно востребованы. Учитывая то, что за последние годы было построено огромное количество объектов, мы разворачиваем вектор в сторону инвесторов: создаем для них понятные и простые механизмы, чтобы частные инвестиции пошли на строительство спортивной инфраструктуры. Сегодня инвестор отчетливо понимает, где есть спрос. И мы коррелируем эти данные с нашими показателями. Мы готовы и хотим, чтобы инвестор зашел в Московскую область. Конечно, есть отдельные случаи реализации инвестпроектов в спорте, но мы хотим, чтобы это стало системным продуктом.

Сюда относится и государственно-частное партнерство. Инвестор строит катки, бассейны, залы. Муниципалитет, соответственно, арендует данные спортивные объекты в том объеме, в котором ему необходимо. Оставшееся коммерческое время инвестор продает, чтобы получались обоюдовыгодные условия. По сути, у инвестора получается гарантированная аренда определенных часов, а у муниципалитета - гарантированное время на спортивном объекте без обременения на содержание дворца спорта, без вложений в строительство объекта.

ГУ Главгосстройнадзора Московской области

— Можете привести примеры инвестиционных проектов в сфере спорта?

— У нас есть двукратный олимпийский чемпион по плаванию Женя Рылов из Ленинского городского округа. Сегодня его тренер Андрей Шишин вместе с инвестором вышел с инициативой по строительству в округе бассейна, где он планирует создать свою собственную школу. После побед Жени Рылова запрос на плавание в этом муниципалитете колоссальный и упускать его нельзя. Мы будем прорабатывать этот вопрос, всячески поддерживать такие инициативы.

Очень много запросов сегодня на строительство катков. Поэтому моя задача - сделать максимально комфортные условия для инвесторов, тем самым снизив нагрузку на бюджет Московской области и решив проблему нехватки спортивных сооружений.

— Планируются ли какие-либо крупные спортивные мероприятия в Подмосковье в этом году? Помешает ли их проведению продолжающаяся пандемия?

— Мы в любом случае проводим целый ряд мероприятий. Они идут в ежедневном режиме. Молодежная футбольная сборная играет, футбольная премьер-лига у нас проходит, матчи Континентальной хоккейной лиги, подольский «Витязь» играет, «Авангард» в Балашихе.

Все мероприятия, запланированные в федеральном и областном календаре, будут выдержаны. Это финал Кубка мира по мас-рестлингу, чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине «вольная борьба», чемпионат России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек, традиционная Манжосовская лыжная гонка.

Более того, по постановлению губернатора Московской области мы разрешили при наличии у всех болельщиков QR-кодов полные трибуны.

— Какие еще ограничения есть на спортивных объектах?

— Сегодня мы ограничены только QR-кодами. Мы хотим, чтобы болельщик был на трибуне, но понимал, что рядом с ним тоже вакцинированные люди. Как говорит губернатор, здоровье превыше всего. Ничто не может быть превыше здоровья. Поэтому это та мера, которой мы максимально стараемся обезопасить людей.

— Какие меры защиты от коронавируса действуют для подмосковных спортсменов из сборных команд? Они ведь и за границу выезжают.

— Спортсмены сегодня, естественно, вакцинированы. Помимо вакцинации, они тестируются (на Covid-19 - ред.) постоянно. Потому что малейший повод - это недопуск на соревнования. Это касается всех видов спорта.

— В каких крупных соревнованиях будут участвовать спортсмены из Московской области в ближайшее время?

— Только завершился чемпионат мира по боксу. Встречались на днях с президентом Международной ассоциации бокса (Умаром Кремлевым - ред.), будем всячески поддерживать на нашей территории его инициативы по развитию бокса. Наш боксер (Марк Петровский - ред.) впервые после Саши Поветкина завоевал золото чемпионата мира в супертяжелом весе, это очень серьезная и значимая медаль. Более того, это единственная российская медаль на чемпионате мира в Сербии.

Что касается крупных международных соревнований, то мы, конечно, рады и сами принимать их. Но вы видите, какая сейчас ситуация. То, что есть в календаре, мы ни в коем случае не отменяем, тренировки никакие не отменяем. Потому что для спортсмена ограничение тренировок на три недели это, можно сказать, пропавший сезон.

Представители зимних видов спорта вошли в активную фазу отбора на XXIV зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. 66 подмосковных спортсменов в 14 дисциплинах 12 видов спорта борются за лицензии и право выступить на главном турнире четырехлетия по зимним видам спорта. Эта борьба продлится до февраля.

Также в ближайшее время ожидаем выступления подмосковных спортсменов на мировых первенствах по летним видам спорта.

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— А что насчет сезонных спортивных мероприятий для широкой публики?

— Мы хотим систематизировать все мероприятия, чтобы человек понимал, к чему ему готовиться, чтобы он свой жизненный график подстраивал под эти мероприятия. Например, в июне у него забег на 5 км, в августе - на 10 км, в октябре - марафон. Это и есть массовый спорт, для которого наши мероприятия будут как лакмусовая бумажка - четкие, понятные, прозрачные, систематизированные в едином календаре. И традиционные из года в год, чтобы человек четко понимал их даты.

Сегодня мы этот календарь перерабатываем. Это касается и лыжных гонок. Есть традиционная «Лыжня России», которая есть и будет, это «Кросс наций» и так далее. Для многих наших жителей, которые долгие годы участвуют в данных соревнованиях, это уже традиция.

— Будут ли касаться антиковидные ограничения участников и зрителей данных соревнований?

— Давайте посмотрим, какая ситуация будет к тому моменту, когда будут проводиться соревнования. Сегодня ситуация стабилизировалась. Это очень важно. Но в любом случае мы в первую очередь будем руководствоваться заботой о здоровье людей. Если будет хоть малейшая опасность и Роспотребнадзор нам об этом просигнализирует, будут приняты все необходимые меры: будь то ограничения по количеству участников, обязательное наличие QR-кода или иные рекомендации Роспотребнадзора. Конечно, моя мечта, чтобы мы вернулись к обычной жизни. Я думаю, это мечта всех людей, не только руководителей, а всех наших жителей, чтобы мы вернулись к нормальной жизни, могли спокойно бегать, кататься на лыжах и общаться. Если будет возможность проведения мероприятий без ограничений, мы, конечно же, это сделаем.

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