РИАМО - 19 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения об увольнении глав управ районов Бибирево, Очаково-Матвеевское и Солнцево, документы опубликованы на официальном сайте столичного градоначальника.

Сергей Юрьев освобожден от должности главы управы района Бибирево по собственной инициативе. В этой должности он находился с 2019 года.

Светлана Жаваева добровольно покинула пост главы управы района Очаково-Матвеевское, который занимала с 2017 года.

Евгений Сорока ушел с поста главы управы района Солнцево на пенсию. Он занимал эту должность с 2015 года.

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