РИАМО - 19 ноя. Традиционный день открытых дверей пройдет в культурных центрах и библиотеках Москвы 20 ноября, с 10:00 до 20:00 горожанам будут рассказывать о новых книгах, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Речь идет об акции «Единый день открытых дверей», которая пройдет в 163 библиотеках и 82 культурных центрах города. Для гостей также подготовили спектакли и лекции.

Заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что специальные мероприятия будут проводить в каждом столичном районе.

«Выбрать есть из чего: мастер-классы, лекции, интерактивные игры, конкурсы, встречи с детскими писателями и многое другое», — сказала Сергунина.

По ее словам, акция помогает людям узнать о работе центров, подобрать подходящие занятия для себя и своих детей.

На мероприятия можно прийти по предварительной регистрации. Гостям нужно будет иметь маску и соблюдать социальную дистанцию.