РИАМО - 19 ноя. Российская певица и актриса Марина Хлебникова впала в кому после пожара в собственной квартире, сообщает РЕН ТВ.

После ожогового шока артистку доставили в реанимацию, у женщины диагностировали ингаляционное поражение.

В результате пожара Хлебникова получила 20% ожогов всего тела. Пострадало лицо, голова, грудь и ноги певицы.

Хлебникова была госпитализирована после пожара, произошедшего в ее квартире на Ратной улице в Москве. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

После пожара пострадавшую артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Помимо ожогов, артистка отравилась угарным газом.

Хлебникова является исполнительницей хитов «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».