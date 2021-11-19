РИАМО - 19 ноя. Российская певица и актриса Марина Хлебникова впала в кому после пожара в собственной квартире, сообщает РЕН ТВ.
После ожогового шока артистку доставили в реанимацию, у женщины диагностировали ингаляционное поражение.
В результате пожара Хлебникова получила 20% ожогов всего тела. Пострадало лицо, голова, грудь и ноги певицы.
Хлебникова была госпитализирована после пожара, произошедшего в ее квартире на Ратной улице в Москве. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
После пожара пострадавшую артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Помимо ожогов, артистка отравилась угарным газом.
Хлебникова является исполнительницей хитов «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».
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