РИАМО - 19 ноя. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 50% после окончания периода нерабочих дней, однако ситуация может измениться в любой момент. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Антиковидные выходные вводились в Москве с 28 октября по 7 ноября.

«С момента окончания нерабочих дней (зафиксировано - ред.) падение заболеваемости на 50%, госпитализаций - на 45%», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что благодаря улучшению ситуации удалось высвободить 1,4 тыс. ковидных коек.

«Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде», — подчеркнула Ракова.

Однако, по ее словам, достигнутые результаты являются «хрупкими». Коронавирусная инфекция — опасное и коварное заболевание, поэтому ситуация может измениться в любой момент.

Ракова призвала москвичей продолжать соблюдать санитарные требования и ограничения, а также пройти вакцинацию.

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