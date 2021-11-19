РИАМО - 19 ноя. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 50% после окончания периода нерабочих дней, однако ситуация может измениться в любой момент. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Антиковидные выходные вводились в Москве с 28 октября по 7 ноября.
«С момента окончания нерабочих дней (зафиксировано - ред.) падение заболеваемости на 50%, госпитализаций - на 45%», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
Она отметила, что благодаря улучшению ситуации удалось высвободить 1,4 тыс. ковидных коек.
Однако, по ее словам, достигнутые результаты являются «хрупкими». Коронавирусная инфекция — опасное и коварное заболевание, поэтому ситуация может измениться в любой момент.
Ракова призвала москвичей продолжать соблюдать санитарные требования и ограничения, а также пройти вакцинацию.
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