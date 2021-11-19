РИАМО - 19 ноя. У гинекологов столичных женских консультаций появился цифровой помощник, благодаря которому пациентки могут заранее сообщить им о своем самочувствии. Это сэкономит время на сбор жалоб на приеме и позволит медикам уделить больше внимания осмотру женщин, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта опрашивает пациентов об имеющихся жалобах перед приемом. Ранее такая технология была доступна только терапевтам.

«Теперь мы запускаем нового цифрового помощника для врачей-гинекологов — чат-бот на основе искусственного интеллекта поможет жительницам столицы передать жалобы на самочувствие перед приемом врача женской консультации», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чат-бот интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы столичного здравоохранения. После записи к гинекологу накануне приема пользователям придет СМС-сообщение или пуш-уведомление со ссылкой на форму опроса.

Полученная информация о самочувствии будет включена в протокол врачебного осмотра. На приеме можно уточнить данные и скорректировать их в системе.