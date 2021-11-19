РИАМО - 19 ноя. Столичные врачи оценивают состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей в результате пожара, как стабильно тяжелое, сообщает «360».

Артистка пострадала в результате пожара в собственной квартире на Ратной улице. С отравлением угарным газом и ожогами ее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

По данным СМИ, в двухуровневой квартире Хлебниковой на момент возгорания также находились родители и дочь артистки. Они не пострадали.

Огонь потушили на площади 10 кв. м. Причиной пожара могла стать непогашенная сигарета.