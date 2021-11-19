РИАМО – 19 ноя. В столице в 2021-2022 годах появятся 74 трехсекционных трамвая и 130 односекционных, сообщил РИАМО заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он отметил, что это будут современные вагоны, оборудованные системой климат-контроля. Также в трамваях размещены мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств, а в самых последних моделях – подсветка дверей и крепления для велосипедов. Они имеют низкий пол, что является дополнительным удобством для пассажиров.
В июле этого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал с АО «Роснано» и ПАО «КамАЗ» контракт о производстве водоробусов на территории города. Планируется, что они будут собираться на базе завода СВАРЗ.
Ожидается, что осенью 2022 года у столицы появится первый опытный образец. Массовое производство водоробусов начнется только тогда, когда власти Москвы будут полностью уверены в их безопасности.
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