РИАМО – 19 ноя. В столице в 2021-2022 годах появятся 74 трехсекционных трамвая и 130 односекционных, сообщил РИАМО заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что это будут современные вагоны, оборудованные системой климат-контроля. Также в трамваях размещены мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств, а в самых последних моделях – подсветка дверей и крепления для велосипедов. Они имеют низкий пол, что является дополнительным удобством для пассажиров.

«По решению мэра Москвы концепция развития наземного общественного транспорта в Москве подразумевает переход на электрические виды транспорта с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. В столице уже курсирует более 500 трамваев, имеющих полностью низкий пол, — около 80% от общего количества. А в 2023 году парк трамваев будет обновлен на 100%. Также планируется, что к 2024 году в городе появится более 2,2 тыс. электробусов, а к 2030-му ими хотят заменить весь автобусный парк», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В июле этого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал с АО «Роснано» и ПАО «КамАЗ» контракт о производстве водоробусов на территории города. Планируется, что они будут собираться на базе завода СВАРЗ.

Ожидается, что осенью 2022 года у столицы появится первый опытный образец. Массовое производство водоробусов начнется только тогда, когда власти Москвы будут полностью уверены в их безопасности.

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