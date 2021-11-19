РИАМО - 19 ноя. В столице в ночь на 19 ноября минимальная температура воздуха составила минус 1,2 градуса, а в Подмосковье самое низкое значение составило минус 2,3 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас началась адверсия более теплого воздуха. Минимум пришелся на начало ночи. На ВДНХ было минус 0,7 градуса, на Балчуге – минус 0,2 градуса, в районе МГУ – минус 1,2 градуса», — сказала Позднякова.

Она пояснила, что в эту ночь в столице температура воздуха не опускалась ниже минус 1,2 градуса. В области были примерно такие же значения.

Так, в Наро-Фоминске минимальная температура воздуха была минус 1,6 градуса, в Зарайске минус 1,6, на северо-востоке в Сергиево-Посаде — минус 2,3 градуса.

В ночь на 10 ноября столбики термометров опустились до минус 2,8 градуса.