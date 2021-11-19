РИАМО - 19 ноя. В столице в ночь на 19 ноября минимальная температура воздуха составила минус 1,2 градуса, а в Подмосковье самое низкое значение составило минус 2,3 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что в эту ночь в столице температура воздуха не опускалась ниже минус 1,2 градуса. В области были примерно такие же значения.
Так, в Наро-Фоминске минимальная температура воздуха была минус 1,6 градуса, в Зарайске минус 1,6, на северо-востоке в Сергиево-Посаде — минус 2,3 градуса.
В ночь на 10 ноября столбики термометров опустились до минус 2,8 градуса.
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