РИАМО - 19 ноя. Заслуженная артистка России Марина Хлебникова, пострадавшая в результате пожара в своей квартире на юго-западе Москвы, находится в реанимации. У певицы ожоги лица и тела, сообщает kp.ru.

Пожар произошел на втором этаже двухуровневой квартиры артистки на Ратной улице. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем - Хлебникова заснула с непогашенной сигаретой.

После пожара пострадавшую артистку увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Помимо ожогов, она получила отравление угарным газом.

Слушателям Марина Хлебникова известна как исполнительница песен «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».