РИАМО - 19 ноя. Резкие перепады атмосферного давления могут плохо сказаться на самочувствии. Перед сменой погоды может болеть голова, ухудшиться настроение. Чтобы быть подготовленным к резким перепадам атмосферного давления, рекомендуется постоянно вести здоровый образ жизни, следить за питанием и укреплять сосуды, сообщила РИАМО врач-терапевт высшей категории Ирина Колоскова.

В конце текущей недели в Московском регионе ожидается «барическая пила». В субботу атмосферное давление упадет до аномально низкого значения – 716 мм рт. ст. Это станет новым рекордом для 20 ноября. В воскресенье давление резко вырастет и составит 731 мм рт. ст.

«Резкие перепады плохо отражаются на самочувствии, многие являются метеозависимыми, и на их здоровье это отражается в первую очередь», - сказала Колоскова.

Она добавила, что перед сменой погоды в самочувствии часто происходят различные колебания в виде повышения или понижения давления, головных болей, астении, угнетенного настроения и депрессивного состояния. В наибольшей опасности находятся те, кто страдает различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией и стенокардией.

Врач подчеркнула, что здоровьем нужно заниматься постоянно. Для этого необходимо правильно и разнообразно питаться, вести активный образ жизни, занимаясь плаваньем или ходьбой, проводить время на свежем воздухе и принимать комплекс витаминов. Однако не стоит забывать, что только врач может подобрать их под потребности организма.