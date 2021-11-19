РИАМО - 19 ноя. В пятницу вечером в Москве ожидаются 8-балльные пробки, на данный момент загруженность дорог составляет 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с движением на Звенигородском и Рублевском шоссе, Мичуринском проспекте.

Пробки могут образовываться из-за дорожных работ. На данный момент они ведутся на 31, 53 км МКАД, Варшавском шоссе, проспекте Мира.